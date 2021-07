Tokio (SID) - Boxerin Nadine Apetz muss auf ihr Olympia-Debüt noch ein bisschen warten. Die 35 Jahre alte Kölnerin, die sich als erste deutsche Boxerin der Olympia-Geschichte qualifiziert hat, erhielt bei der Auslosung am Donnerstag ein Freilos für die erste Runde und steigt damit statt am kommenden Samstag erst am darauffolgenden Dienstag in den Ring.

Die Auftaktgegnerin der zweimaligen WM-Dritten ist keine Unbekannte: Lovlina Borgohain. Die Inderin hat die Weltergewichtlerin (bis 69 kg) schon öfters geboxt, außerdem absolvierte Borgohain in der Vergangenheit einige Trainingslager in Deutschland.

Auch die beiden anderen Starter des Deutschen Boxsport-Verbandes (DBV) konnten mit der Auslosung zufrieden sein. Federgewichtler Hamsat Shadalov (bis 57 kg) bekommt es in der ersten Runde am Samstag mit dem Argentinier Mirco Jehiel Cuello zu tun. Schwergewichtler Ammar Riad Abduljabbar (bis 91 kg) trifft am Dienstag auf den Peruaner Jose Maria Lucar Jaimes.