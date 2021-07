Tokio (SID) - Brasiliens Team wird bei der olympischen Eröffnungsfeier in Tokio nur von seinen beiden Fahnenträgern sowie einigen Offiziellen vertreten. Wie das brasilianische olympische Komitee (COB) mitteilte, werden als Vorsichtsmaßnahme aufgrund der Corona-Pandemie Volleyballer Bruno Rezende und Judoka Ketleyn Quadros am Freitagabend (20.00 Uhr Ortszeit/13.00 Uhr MESZ) als einzige Athleten ins Olympiastadion einziehen. Bei den Heimspielen 2016 in Rio war Brasilien noch in großer Stärke einmarschiert.

"Diese Entscheidung wurde getroffen, um die brasilianischen Sportler im Szenario der Pandemie nur einem geringen Risiko der Kontamination und des direkten Kontaktes auszusetzen", hieß es in einem COB-Statement: "Wir respektieren die Wichtigkeit und den Symbolcharakter der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele. Bruno und Ketleyn werden legitime Vertreter der gesamten Delegation sein und die höchsten olympischen Werte ehren, wenn sie mit der Flagge ins Stadion einziehen."

Die meisten großen Mannschaften werden bei der Zeremonie nur mit verkleinertem Aufgebot vertreten sein. Den deutschen Sportlerinnen und Sportlern ist die Teilnahme freigestellt.