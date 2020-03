Rio de Janeiro (SID) - Das brasilianische Nationale Olympische Komitee (COB) hat sich wegen der Coronakrise für eine Verlegung der Olympischen Spiele in Tokio um ein Jahr in den Sommer 2021 ausgesprochen. In einer entsprechenden Mitteilung am Samstag schlug das COB den gleichen Zeitraum wie den ursprünglich in diesem Sommer geplanten vor, also zwischen Ende Juli bis in die erste August-Hälfte.

COB-Präsident Paulo Wanderley sagte, als früherer Judoka und Trainer wisse er, "dass es der Traum jedes Sportler ist, bei den Olympischen Spielen unter den besten Bedingungen anzutreten." Ein Festhalten an der Austragung in diesem Jahr verhindere genau diesen Traum.

Aufgrund der Verschärfung der Pandemie könnten Athleten ihr optimales Wettkampfniveau nicht halten, da der Betrieb von Training und Wettbewerbe global "paralysiert" sei. Wanderley betonte zugleich, dass das COB auch in dieser schwierigen Situation weiter volles Vertrauen in das Internationale Olympische Komitee (IOC) und dessen Präsidenten Thomas Bach setze.