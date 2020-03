Potsdam (SID) - Für Sebastian Brendel ist wegen der Coronavirus-Krise in der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele im Sommer in Tokio absolute Flexibilität geboten. "Die Lage für uns Sportler ändert sich fast täglich. Wir sind selbst gespannt, wie es weitergeht", sagte der zweimalige Einer-Canadier-Olympiasieger im Interview mit dem Sport-Informations-Dienst (SID).

Brendel hatte am Wochenende mit seinen Teamkollegen die Trainingslager in Spanien und Portugal kurzfristig abbrechen müssen und trainiert derzeit wieder am Olympiastützpunkt in Potsdam. Wie lange das noch möglich ist, weiß auch der 32 Jahre alte Vorzeige-Kanute nicht. "Das werden die nächsten Tage zeigen. Wir müssen uns jetzt weiter fit halten", sagte Brendel.

Der Ausnahmeathlet hat sportlich schon alles erlebt, doch die Coronavirus-Krise stellt auch den mehrmaligen Welt- und Europameister vor ungeahnte Probleme. Der Familienvater hat Zweifel, ob die Olympischen Spiele überhaupt wie geplant am 24. Juli starten können. "Es wird schwer sein, den Olympiatermin einzuhalten", meinte Brendel.