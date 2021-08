Tokio (SID) - Der dreimalige Canadier-Olympiasieger Sebastian Brendel greift auch bei den Olympischen Spielen in Tokio nach einer Medaille. Mit seinem Zweier-Partner Tim Hecker (Berlin) gewann der 33-Jährige seinen Halbfinallauf über 1000 m und zog damit in den Endlauf ein. Das Finale findet am Dienstag (4.53 Uhr MESZ) auf dem Sea Forest Waterway statt.

Neben Brendel/Hecker hoffen auch drei weitere Boote des Deutschen Kanu-Verbandes (DKV) am Dienstag auf den Finaleinzug. Im Kajak-Einer über 1000 m gehört Youngster Jacob Schopf (22) aus Potsdam zu den Favoriten, Sabrina Hering-Pradler (Hannover) und Tina Dietze (Leipzig) sowie Caroline Arft (Essen) und Sarah Brüßler (Karlsruhe) stehen im Kajak-Zweier über 500 m im Halbfinale.

Brendel zählt nach seinem Erfolg im C1 bei den Spielen 2012 in London und Doppel-Gold vor fünf Jahren in Rio zu den aussichtsreichsten Kandidaten des DKV. Der Potsdamer geht zudem ab Freitag im Canadier-Einer an den Start, in dieser Bootsklasse könnte er als erster Athlet zum dritten Mal in Folge Olympiasieger werden.