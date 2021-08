Tokio (SID) - Der dreimalige Canadier-Olympiasieger Sebastian Brendel hat die erste Hürde auf dem Weg zu einer Medaille bei den Olympischen Spielen in Tokio souverän genommen. Mit seinem Zweier-Partner Tim Hecker (Berlin) gewann der 33-Jährige den Vorlauf über 1000 m und zog auf direktem Weg ins Halbfinale ein. Am Dienstag fallen die ersten Entscheidungen.

Nach seinem Erfolg im C1 bei den Spielen 2012 in London und Doppel-Gold vor fünf Jahren in Rio gehört der Potsdamer zu den aussichtsreichsten Kandidaten des Deutschen Kanu-Verbandes (DKV). Brendel geht zudem ab Freitag im Canadier-Einer an den Start, in dieser Bootsklasse könnte er als erster Athlet zum dritten Mal in Folge Olympiasieger werden.