Fuji (SID) - Die frühere Weltmeisterin Lisa Brennauer freut sich auf den Kurs für das olympische Zeitfahren am Mittwoch und rechnet sich Chancen aus. "Er ist schwer, aber ich finde ihn echt cool. Auch wenn er seine Tücken hat", sagte die Zeitfahr-Weltmeisterin von 2014 über die Strecke rund um den Mount Fuji. Zudem nehme sie "viel Mut mit aus dem Straßenrennen".

Selbstvertrauen darf die 33-Jährige aus Kempten nach ihrem starken sechsten Platz im Straßenrennen am Sonntag auch haben. Den Rückenwind aus dem Rennen braucht Brennauer, da sie bislang in dieser Saison kaum Erfahrungen auf dem Zeitfahr-Rad sammeln konnte. "Ich bin ein Bergzeitfahren beim Giro auf dem Straßenrad und eins bei der deutschen Meisterschaft gefahren. Es gibt quasi keinen Vergleich international", sagte Brennauer und betonte: "Ich hoffe, dass ich an meine Erfolge im letzten Jahr anschließen kann."

Damit spielt die viermalige deutsche Zeitfahr-Meisterin unter anderem auf ihre starke Vorstellung im WM-Zeitfahren im vergangen September in Imola an. Dort schrammte sie nur um 13 Sekunden an Bronze vorbei und ließ ihre Klasse aufblitzen. "Sie hat gezeigt, dass sie in Topform ist und das Potenzial hat, vorne reinzufahren", sagte Bundestrainer Andre Korff.

"Ich nehme für mich mit, dass ich gute Beine habe, ich bin hoch motiviert für die anderen Rennen, die noch vor mir liegen", sagte Brennauer, die nach den Straßen-Wettbewerben auch auf der Bahn starten wird. Auch Lisa Klein, zweite deutsche Starterin am Mittwoch (4.30 Uhr/MESZ), fühlt sich bereit für den Kampf gegen die Uhr. Sie sei sehr positiv überrascht von der Strecke gewesen, sagte die 25-Jährige aus Saarbrücken. "So, wie ich mein Training gesteuert habe, blicke ich sehr zuversichtlich auf das Rennen".