Köln (SID) - Der frühere Zehnkämpfer Frank Busemann begrüßt eine Verschiebung der Olympischen Spiele in Tokio um ein Jahr. "Ich würde es gut finden, wenn Olympia um ein Jahr verschoben wird. Vorausgesetzt, wir stehen in einem Jahr besser da, auch das ist ja momentan nur eine Hoffnung", sagte der Silbermedaillengewinner von Atlanta 1996 im Interview mit SPOX angesichts der Corona-Pandemie.

Busemann ist bewusst, dass eine Verschiebung "massive Probleme" mit sich bringe. "Eine außergewöhnliche Situation erfordert außergewöhnliche Maßnahmen. Da darf es keine Denkverbote geben", sagte der 45-Jährige: "Der Sport ist aktuell sicher nicht das Wichtigste, dennoch ist es für alle Athleten ein Drama, was gerade passiert. Es platzen Lebensträume."

Faire Wettbewerbe zum ursprünglichen Termin hält Busemann nicht für möglich. "Alle Sportler rennen zu Hause um den Küchentisch, das hat ja mit vernünftigem Training nichts zu tun", so der 45-Jährige. "Ich kann bei meinem nächsten Vortrag auch mit Plauze auflaufen, aber ein Sportler muss sieben Tage die Woche und 24 Stunden am Tag Sport im Kopf haben - und das hat im Moment niemand."

Durch die Auswirkungen des Virus auf den Sport und das öffentliche Leben sind Busemanns Einnahmen komplett weggebrochen. Busemann ist unter anderem Leichtathletikexperte und Co-Kommentator beim ZDF und bietet Vorträge, Seminare und Projektarbeiten für Unternehmen an. "Ich muss jetzt meine Ersparnisse und das, was ich mir als Altersvorsorge zurückgelegt habe, anknabbern. Vor vier Wochen haben wir ausgerechnet, wie alt ich werden darf - das wird jetzt jeden Monat ein Jahr weniger. Wir haben als Familie jetzt mal so geplant, dass wir für das nächste Jahr keine Einnahmen mehr haben werden und was das dann bedeuten würde. Einfach um uns zu beruhigen", so Busemann.