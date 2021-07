Tokio (SID) - Für Zehnkampf-Legende Frank Busemann (46) ist der amtierende Weltmeister Niklas Kaul (23) bei den Olympischen Spielen kein Kandidat für Edelmetall. "Eine Medaille wäre eine Sensation, machen wir uns nichts vor", sagte Busemann im Interview mit der Deutschen Sporthilfe über die Aussichten von Kaul und Kai Kazmirek (30): "Auf dem Papier sind beide zwar im erweiterten Kandidatenkreis, aber keine Favoriten."

Einen Kampf um Gold werden sich wohl Weltrekordler Kevin Mayer und der Kanadier Damian Warner liefern, der sich im Mai in Götzis auf 8995 Punkte gesteigert hatte. Kaul liegt mit seinen 8263 Zählern derzeit nur auf Platz 14 in der Weltbestenliste. Allerdings war der Mainzer vor seinem Goldcoup in Doha auch als Außenseiter angereist. "Ich gehe aus deutscher Sicht aber davon aus: Eine Medaille ist außerhalb der Reichweite ? und wenn es doch eine wird, umso schöner", sagte Busemann, der vor 25 Jahren in Atlanta mit Silber die bisher letzte Olympia-Medaille für Deutschland gewonnen hatte.

"Es war der Moment meines Lebens, vor dem der komplette Rest meiner sportlichen Karriere verblasst. Auch im Nachgang betrachtet hat sich alles darauf zugespitzt, besser ist es nicht mehr geworden", sagte Busemann: "Ich werde immer mit diesen zwei Tagen von Atlanta in Verbindung gebracht, und davon profitiere ich noch bis heute. Das zeigt einfach auch den riesigen Stellenwert von Olympischen Spielen."