Peking (SID) - Die Entscheidung über die Suspendierung der unter Dopingverdacht stehenden Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Kamila Walijewa fällt am Montag. Das teilte die Ad-hoc-Kommission des Internationalen Sportgerichtshofs CAS am Samstag mit. Somit entscheidet sich erst einen Tag vor dem Beginn des Einzelwettbewerbs, ob die 15-jährige Russin im Kurzprogramm an den Start gehen darf.

Walijewas Suspendierung nach einem positiven Dopingtest auf die verbotene Substanz Trimetazidin vom 25. Dezember war in Peking von der russischen Anti-Doping-Agentur RUSADA aufgehoben worden. Das Internationale Olympische Komitee und die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA gingen gegen die Entscheidung in Berufung. Das Ergebnis der Probe war erst am 8. Februar angekommen, einen Tag nach dem russischen Sieg im Mannschaftswettbewerb.