Köln (SID) - Der Internationale Sportgerichtshof CAS hat der russischen Schwimmerin Weronika Andrusenko und ihrem Teamkollegen Alexander Kudaschew grünes Licht für die Olympischen Spiele in Tokio erteilt. Es hob die vorläufige Dopingsperre gegen das Duo durch den Weltverband FINA im Einzelrichterverfahren auf. Damit können Andrusenko und Kudaschew an den Sommerspielen in Japan teilnehmen, die am Freitag beginnen.

Die FINA hatte beiden Verstöße gegen die Anti-Doping-Regeln vorgeworfen. Grundlage der vorläufigen Sperre waren Informationen der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) aus dem ehemaligen Moskauer Anti-Doping-Labor. Die Athleten beriefen sich auf einen Mangel an Beweisen und bekamen recht.

Für Andrusenko (30) werden es bereits die dritten Spiele nach 20212 und 2016, eine Medaille hat sie bislang nicht gewonnen. Kudaschew (25) ist erstmals dabei.