Tokio (SID) - Die neu geschaffene Straßenlauf-Weltmeisterschaft der Leichtathleten findet 2023 im September oder Oktober in Lettlands Hauptstadt Riga statt. Zum Programm werden die fünf Kilometer sowie der Halbmarathon gehören, wie Sebastian Coe, Präsident des Weltverbandes World Athletics (WA), am Mittwoch in Tokio sagte. Zudem gebe es Überlegungen, Rennen über weitere Strecken auszutragen. Die WM solle "ein Festival des Straßenlaufs" werden, sagte Coe.

Im Fall von Russlands Skandal-Leichtathleten sieht Coe "Licht am Ende des Tunnels", der russische Verband RUSAF bleibe aber weiterhin suspendiert. Über den weiteren Verlauf solle bei der nächsten Council-Sitzung des Weltverbandes entschieden werden. Nachdem Russlands Leichtathleten wegen eines massiven Dopingskandals seit nun schon fast sechs Jahren gesperrt sind, erkennt Coe einen "größeren Willen" in der neuen Führung des Verbandes, die Bedingungen für eine Wiedereingliederung zu erfüllen.

WA hatte russischen Sportlerinnen und Sportlern bereits im März nach der Wiederaufnahme des sogenannten ANA-Programms für saubere Athleten wieder die Möglichkeit zugestanden, ein neutrales Startrecht zu beantragen. Eine Obergrenze gibt es nicht. Bei Olympia in Tokio dürfen aber nur zehn Russen und Russinnen unter neutralem Status teilnehmen.