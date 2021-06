Tokio (SID) - Der Corona-Notstand in Tokio und acht anderen Regionen wird am kommenden Sonntag und damit knapp fünf Wochen vor der Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele in Japans Hauptstadt (23. Juli bis 8. August) aufgehoben. Dies verkündete Japans Premierminister Yoshihide Suga am Donnerstag.

Stattdessen wird die Regierung bis zum 11. Juli sogenannte "Quasi-Notstandsmaßnahmen" in Tokio, Osaka und fünf weiteren Präfekturen umsetzen, die etwa den Alkoholverkauf und die Öffnungszeiten von Bars und Restaurants einschränken.

Der erste Corona-Notstand in Tokio wurde Ende April verhängt.