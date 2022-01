Peking (SID) - Der Präsident des Organisationskomitees der Olympischen Spiele 2024 in Paris, Tony Estanguet, wird nach einem positiven Coronatest nicht zur Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Peking reisen. Nach Angaben der Franzosen wird Estanguet, über dessen Gesundheitszustand keine Angaben gemacht wurden, bei der Zeremonie am Freitag und in den folgenden Tagen von OK-Generaldirektor Etienne Thobois vertreten.