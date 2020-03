Stuttgart - Auch unter erschwerten Bedingungen will Kunstturnerin Elisabeth Seitz ihre Vorbereitungen auf die Olympischen Spiele in Tokio unbedingt fortsetzen.

"Ich versuche, meinen Körper fit zu halten. Wenn ich nicht mehr in der Halle trainieren kann, versuche ich das eben zu Hause", sagte die deutsche Rekordmeisterin im SWR-Interview.

Die Stuttgarterin fühlt sich von den Auswirkungen der Corona-Krise förmlich überrollt: "So etwas habe ich noch nicht mitgemacht. Aber wenn die Spiele verschoben werden, dann müssen eben Pläne geändert werden. Ein drittes Mal Olympia bleibt mein großes Ziel."

Eine Olympiamedaille fehlt der 22-maligen nationalen Titelträgerin noch in ihrer Erfolgssammlung. 2016 in Rio de Janeiro hatte die 26-Jährige am Stufenbarren hinter ihrer Teamkollegin Sophie Scheder aus Chemnitz den vierten Platz belegt.

