Peking (SID) - Mit vier Spielen im Curling haben am Mittwoch die Wettbewerbe bei den Olympischen Spielen in Peking begonnen. Ab 13.05 Uhr MEZ (20.05 Ortszeit) ging es im National Aquatics Centre schon zwei Tage vor der Eröffnungsfeier mit Duellen im Mixed Doubles los.

Am Donnerstag steigen auch die Eishockey-Frauen ein, die Ski-Freestyler beginnen mit der Qualifikation auf der Buckelpiste. Die ersten Medaillen werden in China am Samstag vergeben, es fallen sechs von insgesamt 109 Entscheidungen.