Köln (SID) - Das deutsche Mixed Double hat zum Auftakt des Curling-Qualifikationsturniers für die Olympischen Winterspiele in Peking (4. bis 20. Februar) eine Niederlage einstecken müssen. Die deutsche Auswahl verlor am Sonntagmittag im niederländischen Leeuwarden gegen Ungarn mit 2:8. Am Abend (19.30 Uhr) spielt Deutschland noch im zweiten Match gegen Dänemark.

Insgesamt 14 Mannschaften nehmen an dem Quali-Turnier in den Niederlanden teil. In zwei Siebener-Gruppen spielen die Teams um den Einzug für die Play-offs. Während die beiden Gruppensieger direkt für die Finals gesetzt sind, spielen die Plätze zwei und drei noch über Kreuz die Teilnehmer für die verbleibenden zwei Plätze aus. Die beiden Sieger dieser Play-off-Spiele sind für Olympia qualifiziert.