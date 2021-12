Köln (SID) - Die deutschen Curling-Teams haben Fehlstarts ins olympische Qualifikationsturnier im niederländischen Leeuwarden hingelegt. Bei den Frauen unterlagen die EM-Dritten um Skip Daniela Jentsch (Füssen) am Samstagabend Japan mit 6:7. Zuvor hatten bereits die deutschen Männer mit Skip Sixten Totzek (Rastatt) gegen die Japaner mit 5:6 verloren.

Jeweils neun Mannschaften kämpfen um die jeweils letzten drei Startplätze für Peking. In ihrem zweiten Spiel müssen die deutschen Männer am Sonntag ab 9.00 Uhr gegen die ebenfalls mit einer Niederlage gestarteten Tschechen antreten, um 19.00 Uhr geht es dann gegen die Niederlande. Auf die Frauen wartet mit dem Weltranglistendritten Südkorea ab 14.00 Uhr eine schwere Aufgabe.

Das deutsche Mixed Double hatte in der vergangenen Woche ebenfalls in Leeuwarden das Ticket für die Winterspiele in Peking (4. bis 20. Februar) verpasst.