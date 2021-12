Köln (SID) - Nach Pyeongchang 2018 dürften auch die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking ohne deutsche Beteiligung im Curling stattfinden. Die Männer um Skip Sixten Totzek (Rastatt) kassierten beim Qualifikationsturnier im niederländischen Leeuwarden gegen Norwegen (4:7) die vierte Niederlage im vierten Spiel. Die Frauen um Skip Daniela Jentsch (Füssen), Dritte der EM, sind nach dem 4:10 gegen Tschechien nach drei Partien noch ohne Sieg.

Jeweils neun Mannschaften kämpfen um die jeweils letzten drei Startplätze für Peking. Das deutsche Mixed Double hatte in der vergangenen Woche ebenfalls in Leeuwarden das Ticket für die Winterspiele in Peking (4. bis 20. Februar) verpasst.