Köln (SID) - Der mittlerweile 38 Jahre alte Dani Alves ist einer der Topstar beim olympischen Fußball-Turnier, das am 21. Juli in Japan beginnt. Der 118-malige A-Nationalspieler Brasiliens soll die "Olympia-Selecao" zur zweiten Goldmedaille nach dem Heimtriumph der Südamerikaner 2016 in Rio de Janeiro führen.

Nach dem Ausscheiden im Halbfinale der EM-Endrunde gegen Italien und einem Kurzurlaub wird Jungstar Pedri (18) ebenso wie der Leipiger Dani Olmo zur spanischen Olympia-Auswahl stoßen.

Zum Kader Frankreichs gehört der ehemalige A-Nationalspieler Andre-Pierre Gignac, der Torjäger steht seit 2015 bei UANL Tigres im mexikanischen Monterrey unter Vertrag.

Mit Max Kruse, Nadiem Amiri und Maximilian Arnold an der Spitze fährt das Olympiateam des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) nach Tokio. DFB-Trainer Stefan Kuntz hatte am Montag zudem sieben Spieler, die erst vor einem Monat überraschend U21-Europameister geworden waren, nominiert.