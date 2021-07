Tokio (SID) - Kunstturner Lukas Dauser aus Unterhaching hat sich bei den Olympischen Spielen in Tokio das Gerätefinale am Barren erreicht. Der deutsche Mehrkampf-Meister turnte in der Qualifikation mit 15,733 Punkten die zweithöchste Note.

Auch das Quartett des Deutschen Turner-Bundes (DTB) qualifizierte sich nach einer geschlossenen Mannschaftsleistung mit Rang sechs für die Medaillenentscheidung am Montag. Beste Riege der Vorrunde war Japan vor China und ROC.

Dauser, EM-Dritter am Barren, gelang auch der Sprung ins Mehrkampf-Finale am Mittwoch. Dort wird auch der Berliner Philipp Herder am Start sein.