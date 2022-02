Peking (SID) - Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen in Peking ist komplett. Am Samstag traf Nachzügler Korbinian Holzer ein, der nicht zusammen mit dem Team nach China geflogen war. Nach einer Corona-Infektion hatte der Verteidiger der Adler Mannheim vor dem Abflug am vergangenen Mittwoch nicht die notwendigen vier negativen Tests vorweisen können. Beim Training am Samstag fehlte der ehemalige NHL-Profi noch, weil das offizielle Ergebnis des PCR-Tests nach der Ankunft noch ausstand.

Abwehrspieler Marcel Brandt sowie die Stürmer Daniel Pietta und Stefan Loibl standen im Nationalen Hallenstadion erstmals auf dem Eis. Das Trio war am Donnerstag zunächst positiv getestet worden, die Nachtests fielen aber negativ aus.