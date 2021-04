Köln (SID) - Die deutsche Rollstuhlcurling-Nationalmannschaft hat die letzte Chance auf die Qualifikation für die Paralympischen Winterspiele 2022 in Peking vergeben. Die Auswahl von Bundestrainer Helmar Erlewein verlor bei der B-WM in Finnland das Halbfinale und anschließend auch das Spiel um Platz drei. Nur die besten drei Teams steigen in die A-Gruppe auf und kämpfen um die Paralympics-Teilnahme in der chinesischen Hauptstadt.

In der Vorschlussrunde unterlagen die Deutschen der Schweiz trotz Führung mit 2:8. Im entscheidenden Spiel um den Aufstieg setzte es dann ein 4:8 gegen Italien.