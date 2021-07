Tokio (SID) - Alle vier deutschen Springpferde sind am Samstag problemlos durch die tierärztliche Verfassungsprüfung, den sogenannten Vet-Check, gekommen. Der Weltranglistenerste Daniel Deußer (Wiesbaden) mit Killer Queen, Christian Kukuk (Riesenbeck) mit Mumbai und Andre Thieme (Plau am See) mit Chakaria gehen auf Medaillenjagd im Einzel. Maurice Tebbel (Emsbüren) und Don Diarado sind für die Teamentscheidung gesetzt.

Wer seinen Platz im Team für Tebbel räumen muss, entscheidet Bundestrainer Otto Becker nach dem Einzel. Wie in der Dressur und in der Vielseitigkeit dürfen auch beim Springen nur drei Reiter pro Equipe antreten. Streichresultate gibt es nicht, jedes Ergebnis zählt.

Die Wettkämpfe der Springreiter beginnen mit der Qualifikation für das Einzel am Dienstag, die Medaillen werden am Mittwoch vergeben (jeweils ab 12.00 MESZ). Auch die Qualifikation und die Entscheidung in der Teamwertung beginnen am Freitag und Samstag jeweils um 12.00 Uhr MESZ.