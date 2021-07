Tokio (SID) - Alle vier deutschen Vielseitigkeitspferde für die Olympischen Spiele sind am Donnerstag problemlos durch die tierärztliche Verfassungsprüfung, den sogenannten Vet-Check, gekommen. Der dreimalige Olympiasieger Michael Jung (Horb) mit Chipmunk, Ex-Weltmeisterin Sandra Auffarth (Ganderkesee) mit Viamant du Matz und Julia Krajewski (Warendorf) mit Amande de B'Neville können somit ab Freitag in Tokio auf Medaillenjagd gehen. Das Ersatzpaar sind Andreas Dibowski (Egestorf) und Corrida.

"Alle Pferde machen einen super Eindruck, sind super drauf", sagte Jung, der nach London 2012 und Rio 2016 als erster Vielseitigkeitsreiter dreimal nacheinander Einzel-Gold gewinnen kann, und lobte auch die Verhältnisse in Tokio: "Die Bedingungen und die Stallungen sind wirklich top."

Die Wettkämpfe der Vielseitigkeit starten mit der Dressur am Freitag und Samstag (jeweils ab 1.30 Uhr MESZ). Am Sonntag (ab 0.45 Uhr MESZ) folgt die Geländeprüfung auf der Halbinsel Sea Forest in der Bucht von Tokio, tags darauf (ab 10.00 Uhr MESZ) fällt im Springen die Entscheidung über die Medaillen.