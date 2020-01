Berlin - Die Olympischen Spiele in Tokio finden ohne die deutschen Volleyballer statt. Die Mannschaft von Bundestrainer Andrea Giani verlor am Freitagabend das Finale des Qualifikationsturniers in Berlin gegen Frankreich mit 0:3 (20:25, 20:25, 23:25).

Zuletzt hatte die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbands (DVV) 2012 in London an den Sommerspielen teilgenommen und dabei das Viertelfinale erreicht. Vor vier Jahren in Rio waren die deutschen Volleyballer ebenfalls nur Zuschauer.

Du willst die wichtigsten Sport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.