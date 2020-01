Köln - Die deutschen Volleyballerinnen haben das Ticket für die Olympischen Spiele in Tokio verpasst. Beim Qualifikationsturnier in Apeldoorn unterlag die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski der Türkei im Finale deutlich mit 0:3 (17:25, 19:25, 22:25). Damit ist in Japan keine deutsche Volleyball-Mannschaft dabei.

Auch Männer verpassen Olympia-Qualifikation

Für die Frauen war es die erste Niederlage nach vier Siegen in Folge. In der Gruppenphase hatte Deutschland die vom früheren Bundestrainer Giovanni Guidetti betreuten Türkinnen noch mit 3:1 bezwungen.

Die Männer von Bundestrainer Andrea Giani hatten am Freitag ihr Tokio-Ticket beim 0:3 gegen Frankreich im Endspiel des Quali-Turniers in Berlin verspielt.

