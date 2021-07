Köln (SID) - Der Deutschland-Achter trifft bei den olympischen Ruderregatten in Tokio auf Australien, die USA und Rumänien. Das ergab die Auslosung am Mittwoch in Tokio. Bundestrainer Uwe Bender gab in dem Zusammenhang das Motto für seine Athleten aus: "Auf die eigenen Stärken verlassen und diese abrufen."

Australien und die USA seien "zwei unbekannte Größen", sagte Bender: "Sie sind zwei Jahre lang nirgendwo aufgetaucht. Die Rumänen hatten wir in diesem Jahr schon als Gegner, aber dennoch weiß man nicht viel." Im zweiten Vorlauf treten Großbritannien, die Niederlande und Neuseeland gegeneinander an.

Das Paradeboot des Deutschen Ruderverbandes ist am Sonntag (04.00 MESZ) erstmals im Einsatz. Nur der Vorlaufsieger erreicht auf direktem Weg das Finale am 30. Juli (03.25 Uhr MESZ). Die anderen Boote müssen in den Hoffnungslauf, der am 28. Juli ausgefahren wird.