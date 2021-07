Tokio (SID) - Der Deutschland-Achter hat das große Ziel bei den Olympischen Spielen verpasst und Silber in Tokio geholt. Das deutsche Paradeboot musste sich im Finale auf dem Sea Forest Waterway Neuseeland geschlagen geben, sicherte dem Deutschen Ruderverband (DRV) damit zum Abschluss der Wettkämpfe aber die zweite Medaille in Japan. Bronze ging an Großbritannien.

In Rio war die Crew um Schlagmann Hannes Ocik bei den Spielen vor fünf Jahren klar von den Briten geschlagen worden. Zuletzt hatte das Flaggschiff des DRV bei den Sommerspielen in London 2012 Gold gewonnen.