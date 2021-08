Tokio - Zehn Goldmedaillen, Platz neun im Medaillenspiegel: Das 431-köpfige deutsche Team hat in Tokio das schwächste Ergebnis bei Olympischen Sommerspielen seit der Wiedervereinigung erzielt. Neben den zehn Triumphen gab es noch elf Silber- und 16 Bronzemedaillen. Gegenüber Rio 2016 und Platz fünf waren es zwar nur fünf Medaillen weniger, allerdings stellte Deutschland vor fünf Jahren noch 17-mal den Sieger.

Niederlande landet vor Deutschland

Besser als die deutsche Mannschaft schloss Nachbar Niederlande die Spiele in Tokio ab. Oranje sammelte in der japanischen Hauptstadt 10 Gold-, 12 Silber- und 14 Bronzemedaillen und feierte mit Rang sieben die bislang beste Platzierung bei Sommerspielen. Auch Frankreich schob sich am Schlusstag mit dem Handball-Gold der Frauen noch an Deutschland vorbei (10-12-11).

USA auf Platz 1

Die Nummer eins in Tokio waren erneut die USA, die zum insgesamt 17. Mal triumphierten. Die Amerikaner sammelten in den 339 Entscheidungen 39 Gold-, 41 Silber- und 33 Bronzemedaillen und verwiesen bei ihrem dritten Triumph in Folge China (38-32-18) auf Platz zwei. Auf Platz drei landete Gastgeber Japan (27-14-17).

Du willst die wichtigsten Sport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.