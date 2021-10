Köln (SID) - Im antiken Olympia wird das Feuer für die Winterspiele 2022 in Peking entzündet. Die Zeremonie findet ab 10.30 Uhr wegen der Corona-Auflagen in Griechenland ohne Zuschauer statt. Am Dienstag erreicht die Fackel Athen und wird dann an die Organisatoren aus China übergeben. Die 24. Olympischen Winterspiele beginnen am 4. Februar 2022.

Die Weltmeisterschaften im japanischen Kitakyushu werden mit der Qualifikation der Frauen eröffnet. Einzige deutsche Teilnehmerin ist die ehemalige Schwebebalken-Weltmeisterin Pauline Schäfer-Betz, die Chemnitzerin geht an ihrem Lieblingsgerät sowie am Boden an den Start.