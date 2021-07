Köln (SID) - Der renommierte Pharmakologe Fritz Sörgel ist gespannt, ob bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio (23. Juli bis 8. August) mehr gedopt wird als in der Vergangenheit. "Die teilweise phänomenalen Leistungen in den letzten Monaten lassen einen freilich nachdenklich zurück", sagte Sörgel im Interview mit tz und Münchner Merkur (Dienstagsausgabe): "Betrüger wird es immer geben, ob es vor und in Tokio überproportional viele sind, werden auch die Ergebnisse zeigen."

Zu Beginn der Corona-Pandemie war das Doping-Kontrollsystem zeitweise komplett zum Erliegen gekommen, zumindest in Deutschland ist aber bei den Trainingskontrollen wieder das Niveau der Vor-Corona-Zeit erreicht. Bei Olympia und im Vorfeld der Spiele koordiniert die International Testing Agency (ITA) das Kontrollnetzwerk, viele Anwärter für die Spiele wurden bereits vor ihrer Nominierung durch ITA getestet.

Aktionen wie bei der Nordischen Ski-WM 2019 in Seefeld, als Athleten bei einer Razzia teilweise mit Nadel im Arm erwischt wurden, schließt Sörgel in Tokio aus: "Die Anti-Corona-Maßnahmen sind gleichzeitig sehr gute Anti-Doping-Maßnahmen während des Wettbewerbs."