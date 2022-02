Köln (SID) - Der iranische Skirennläufer Hossein Saveh Shemshaki ist wegen eines positiven Dopingtests mit sofortiger Wirkung von den Olympischen Spielen in Peking ausgeschlossen worden. Wie die Anti-Doping-Kammer des Internationalen Sportgerichtshofs CAS mitteilte, war auch in der B-Probe des 36-Jährigen ein verbotenes Steroid enthalten. Shemshaki hatte bei der Eröffnungsfeier die Fahne seines Landes getragen.

Shemshaki war zu Beginn der ersten Wettkampfwoche getestet worden. In Peking wollte er zum dritten Mal bei Winterspielen an den Start gehen. Der Routinier hatte bereits Olympia-Rennen 2010 in Vancouver und 2014 in Sotschi bestritten. Sein bestes Olympia-Resultat war dabei vor acht Jahren ein 31. Rang im Slalom.