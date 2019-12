Köln - Der ukrainische Gewichtheber Alexej Torochti muss seine Goldmedaille von den Olympischen Spielen 2012 in London wegen eines Dopingvergehens zurückgeben. Der Sieger in der Gewichtsklasse bis 105 kg, der bereits vor einem Jahr vom Gewichtheber-Weltverband IWF wegen einer positiven Probe bei Nachtests von den Spielen in Großbritannien vorläufig suspendiert worden war, wurde nun vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) disqualifiziert.

IOC fordert Gewichtheber auf, seine Goldmedaille zurückzugeben

Das IOC hat den 33-jährigen Torochti bereits aufgefordert, seine Medaille abzugeben. Die IWF muss die Ergebnisse anpassen. Voraussichtlich erhält Silbermedaillengewinner Navab Nassirshalal aus dem Iran nachträglich Gold, der Pole Bartlomiej Bonk Silber und der Usbeke Iwan Efremow Bronze. Efremow hatte im Wettkampf nur den fünften Platz belegt, das Resultat seines Landsmanns Ruslan Nurudinow (3.) war aber bereits im Mai wegen Dopings gestrichen worden.

Jürgen Spieß aus Speyer war 2012 Neunter geworden. Der 35-Jährige dürfte jetzt auf Platz sieben vorrücken.

