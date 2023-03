Köln (SID) - Thomas Weikert hofft nach der Empfehlung des IOC an die internationalen Fachverbände in der Russland-Frage offenbar noch auf die Einsicht der Verbände. "Das IOC hat ja gesagt, dass es eine Empfehlung ist und dass noch keine Entscheidung für die Olympischen und Paralympischen Spiele in Paris getroffen worden ist", sagte der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) in den ARD-Tagesthemen.

Sportpolitiker der Ampelkoalition und der CDU/CSU-Fraktion fordern derweil in einer gemeinsamen Erklärung weiterhin den konsequenten Ausschluss von Russland und Belarus aus dem internationalen Sport. "Dieser russische Angriffskrieg ist so furchtbar, dass wir ein klares Zeichen setzen wollen, damit die Sportlerinnen und Sportler aus Russland und Belarus politisch auch von Putin nicht missbraucht werden können", sagte Sabine Poschmann, sportpolitische Sprecherin der SPD, in den Tagesthemen.