Köln (SID) - Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) und die Aktion Mensch engagieren sich gemeinsam für Inklusion. Wie der Dachverband am Dienstag mitteilte, stellt die Aktion Mensch ein Fördervolumen von bis zu fünf Millionen Euro für die Umsetzung von bis zu 20 inklusiven Sportprojekten bereit. Die Summe soll eingesetzt werden, um das Thema Inklusion in den Verbänden und Vereinen in Deutschland zu stärken.

"Die eminent wichtige Arbeit an der Basis soll genauso ausgezeichnet werden wie die Spitzenleistungen, denn sie sind die Basis für die derzeit in Japan sichtbaren Erfolge", sagte DOSB-Präsident Alfons Hörmann mit Blick auf die bis zum 5. September laufenden Wettbewerbe der Paralympics in Tokio.

Mit 2,4 Prozent seien Menschen mit Behinderungen im organisierten Sport gemessen an ihrem Anteil in der Bevölkerung deutlich unterrepräsentiert, so der DOSB. Dazu sei der Anteil der inklusiv arbeitenden Sportvereinen laut eines Sportentwicklungsberichts des Verbands mit 35 Prozent ausbaufähig. Zudem nehme der Anteil der Menschen mit Behinderung, der keinen Sport treibt, weiter zu.

Dieser negative Trend liege vor allem an ausbleibenden Sportangeboten und der ausbaufähigen Infrastruktur. Die Förderung solle daher genutzt werden, um den Zugang für Menschen mit Behinderungen zu den Angeboten und Sportstätten zu verbessern und, so Hörmann, die "Vereine weiter für das wichtige Thema der Inklusion zu öffnen".