Köln (SID) - Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat die am Donnerstag vom Bundestag beschlossenen Energiepreisbremsen begrüßt. Diese Maßnahmen für Erdgas, Fernwärme und Strom werde "auch den rund 87.000 gemeinnützigen Sportvereinen in Deutschland zugutekommen", schrieb der DOSB in einer Mitteilung.

"Endlich kommen die Entlastungsmaßnahmen des Bundes auch bei den Sportvereinen an. Diese Mittel sind dringend nötig, da der Sport trotz unseres Einsatzes bisher bei allen Hilfspaketen außen vor gelassen wurde", sagte Michaela Röhrbein, Vorstand Sportentwicklung beim DOSB. Der Dachverband geht dennoch davon aus, dass einige Verbände und Vereine trotz der Unterstützung weiter an ihre finanziellen Grenzen stoßen werden.

Die vom Bundestag verabschiedete Energiepreisbremse soll die Folgen der Energiekrise mit stark gestiegenen Preisen für Verbraucher und Unternehmen abfedern.