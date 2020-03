Hamburg - Michal Wiederer, Präsident der Europäischen Handball Föderation (EHF), hat sich gegen einen möglichen neuen Termin der Olympischen Spiele im Frühling ausgesprochen.

Auswirkung auf alle Handball-Wettbewerbe

Eine Platzierung mitten in der Saison wirke sich "dramatisch auf alle Wettbewerbe aus" und könne auch negativen Einfluss auf die Weltmeisterschaft der Männer im Januar in Ägypten haben. "Dies ist keine wünschenswerte Option", sagte Wiederer in einem vom europäischen Dachverband verbreiteten Interview.

Ein stabiler internationaler Kalender sei "ohne Zweifel von wesentlicher Bedeutung", sagte der EHF-Chef. Erst am Mittwoch hatte der Verband angesichts der Coronakrise Pläne veröffentlicht, wonach die momentan ausgesetzten europäischen Klubwettbewerbe in den Sommer verschoben werden sollen. So sind die Finalturniere von Champions League (22./23. August in Köln) und EHF-Cup (29./30. August in Berlin) um rund drei Monate nach hinten terminiert.

In unserem Coronavirus-Ticker gibt es alle wichtigen Infos über die Auswirkungen der Pandemie auf die Sportwelt.

Du willst die wichtigsten Sport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.