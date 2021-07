Tokio (SID) - Dorothee Schneider hat die deutsche Dressur-Equipe bei den Olympischen Spielen mit einer tollen Vorstellung auf Goldkurs gebracht. Auf ihrem Hannoveraner Wallach Showtime leistete sich die 52-Jährige aus Framersheim als erste deutsche Reiterin im Grand Prix Special lediglich einen kleinen Wackler bei der Piaffe-Passage und vergaloppierte sich kurz, kam aber auf starke 80,608 Prozentpunkte und sorgte für die zwischenzeitliche Führung. Die deutsche Equipe hat in Tokio das 14. Mannschaftsgold seit 1928 im Visier.

Als zweite deutsche Reiterin geht am Dienstag die sechsmalige Olympiasiegerin Isabell Werth (Rheinberg) mit Bella Rose auf das Viereck im Baji Koen Equestrian Park, den Abschluss macht die im Grand Prix überragende Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit Dalera. Anders als noch vor fünf Jahren in Rio gibt es in Tokio kein Streichergebnis mehr.