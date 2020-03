London - Auf IOC-Präsident Thomas Bach (66) wächst in der Frage nach einer Verschiebung der Olympischen Spiele in Tokio weiter der Druck. In einem Brief an Bach schrieb Sebastian Coe, Präsident des Leichtathletik-Weltverbandes, dass die geplante Durchführung der Spiele (24. Juli bis 9. August) in diesem Sommer aufgrund der Coronakrise "weder machbar noch wünschenswert" sei

Coe hatte den Brief bereits vor der Sitzung des IOC-Exekutivkomitees am Sonntag verfasst, bei der erstmals eine Frist in der Diskussion um eine Verlegung des Megaevents besprochen wurde. Innerhalb der nächsten vier Wochen soll eine Entscheidung fallen, teilte das IOC mit.

Athleten und Verbände sprechen sich für Verschiebung aus

In den vergangenen Tagen hatten sich Athleten und Verbände auf der ganzen Welt für einen neuen Termin für die von der Coronavirus-Pandemie bedrohten Spiele ausgesprochen. "Ich bin für eine Verschiebung in das Jahr 2021. Wer weiß denn schon, was im Herbst ist?", sagte Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler dem SID: "2021 bietet aus meiner Sicht derzeit die größte Sicherheit."

Nun verschärft auch Coe seine Haltung gegenüber dem IOC. Zuletzt hatte der Brite noch behauptet, für eine definitive Entscheidung sei es noch zu früh. "Wir müssen noch nicht jetzt eine Entscheidung treffen", hatte der 63-Jährige zuletzt gesagt. Mit Blick auf den Vorschlag, Olympia auf das kommende Jahr zu verschieben, zeigte sich der Chef von World Athletics Leichtathletik-Präsident skeptisch. Oberflächlich betrachtet scheine dies eine "einfache Lösung" zu sein, hatte Coe noch vergangene Woche gesagt.

