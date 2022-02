Peking (SID) - Die zweimalige Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Katarina Witt hätte die nach einer positiven Dopingprobe nur unter Vorbehalt zur olympischen Frauen-Entscheidung zugelassene Europameisterin Kamila Walijewa (Russland) aus dem Wettbewerb genommen.

"Ich hätte sie aus dem Fegefeuer herausgeholt und ins Flugzeug nach Hause gesetzt. Der Druck für sie ist immens", sagte die viermalige Weltmeisterin in der ARD. Die 15-jährige Walijewa geht nach dem Kurzprogramm als Führende in die Kür-Entscheidung am Donnerstag.