Köln (SID) - Der frühere Eishockey-Nationalspieler Christian Ehrhoff steigt als Experte bei Eurosport ein. Der Silbermedaillengewinner von Pyeongchang wird in der täglichen Live-Show "Olympic Hockey Night" das olympische Eishockey-Turnier der Winterspiele 2022 in Peking (4. bis 20. Februar) analysieren und dabei besonders auf die Partien der deutschen Nationalmannschaft achten.

"Die Erinnerungen an die Silbermedaille und die zwei großartigen Turnierwochen in Pyeongchang sind immer noch frisch", sagte der frühere NHL-Verteidiger: "Die Emotionen von damals möchte ich nun in die Berichterstattung bei Eurosport einbringen und zudem dabei helfen, die Zuschauer auch analytisch tiefer ins Eishockey einsteigen zu lassen."