München (SID) - Auf dem Weg zu den Olympischen Spielen in Tokio (23. Juli bis 8. August) haben die Hockey-Nationalteams das Impfangebot des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) mit Freude angenommen. "Diese Woche wird weiter geimpft, und bisher gab es keinen, der dieses Angebot nicht wahrgenommen hat", sagte DHB-Sportdirektor Christoph Menke-Salz am Dienstag.

Nationalspielerin Charlotte Stapenhorst zeigte sich erleichtert. "Wir sind alle sehr dankbar, dass wir unseren Arm hinhalten durften", sagte die Stürmerin des UHC Hamburg: "Man geht mit einem anderen Gefühl in Reisen."

Die Impfung mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson, bei der nur eine Dosis benötigt wird, sei für Stapenhorst "eine Erleichterung Richtung Olympia" gewesen. Denn es wäre "gerade nicht so praktisch, zwei Wochen krank zu werden", sagte die 25-Jährige vor den Pro-League-Spielen in London gegen Olympiasieger Großbritannien am Mittwoch und Donnerstag (beide 21.00 Uhr/DAZN).

Bundestrainer Xavier Reckinger sieht seine "Danas" im internationalen Vergleich auf einem guten Weg. "Wir sind im Zeitplan. Wir stehen genau da, wo wir stehen sollten", sagte der Belgier. Andere Nationen wären derzeit "vielleicht einen Tick weiter", aber die Konkurrenz könne sich "lange nicht so weiterentwickeln, wie wir das machen werden".

Nach den Begegnungen in Großbritannien, wo die Männer um Bundestrainer Kais al Saadi am Mittwoch und Donnerstag (beide 18.30 Uhr/DAZN) ebenfalls im Einsatz sind, steht die Europameisterschaft in den Niederlanden (4. bis 13. Juni) als direkte Olympia-Vorbereitung auf dem Programm.