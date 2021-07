Köln (SID) - Trainer Mike Sullivan von den Pittsburgh Penguins wird die US-Auswahl ins olympische Eishockey-Turnier bei den Winterspielen 2022 in Peking (4. Februar bis 20. Februar) führen. Das teilte der Verband am Mittwoch mit. Der 53-Jährige geht bereits in seine siebte NHL-Saison mit den Penguins, führte sie in dieser Zeit stets in die Play-offs und zweimal zum Stanley-Cup-Sieg (2016 und 2017).

Ob die Profis aus der besten Liga der Welt an den Spielen teilnehmen, ist indes weiterhin unklar. Die NHL hat zwar eine Olympia-Pause in den Spielplan der kommenden Saison aufgenommen, zwischen dem 7. und 22. Februar 2022 sind keine Partien vorgesehen.

Diese Pause soll aber gestrichen werden, wenn die Gespräche über die Olympia-Teilnahme der NHL-Profis scheitern. Offene Fragen, wie etwa eine COVID-19-Absicherung für die Spieler, seien weiterhin zu klären, hieß es am Mittwoch.