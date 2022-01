Peking (SID) - Eisschnellläufer Gao Tingyu (24) und Skeleton-Pilotin Zhao Dan (19) tragen die chinesische Flagge bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele am Freitag ins "Vogelnest" von Peking. Gao hatte vor vier Jahren in Pyeongchang Bronze über 500 m gewonnen, Zhao gehört zur neuen Generation, die China im Wintersport in die Weltspitze führen soll.

Auch Deutschland schickt ein Duo voran. Je drei Kandidatinnen und Kandidaten standen zur Auswahl, das Ergebnis aus der Fanabstimmung und der Athleten-Wahl wird am Donnerstag bekannt gegeben.

Bei den Sommerspielen vor 14 Jahren in Peking hatten Basketballstars sowohl die chinesische, als auch die deutsche Mannschaft ins Stadion geführt: Yao Ming und Dirk Nowitzki wurde die Ehre zuteil, die Fahne zu schwenken. Seit den Spielen von Tokio 2021 ermuntert das IOC die Delegationen dazu, eine Fahnenträgerin und einen Fahnenträger zu nominieren.