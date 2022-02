Peking (SID) - Eisschnellläufer Joel Dufter hat bei den Olympischen Winterspielen in Peking enttäuscht. Der deutsche Meister musste sich im 1000-m-Rennen am Freitag in 1:10,16 Minuten mit dem 26. Platz zufriedengeben. Für das fünfte niederländische Eisschnelllauf-Gold in Peking sorgte Thomas Krol (1:07,92). Zweiter wurde Laurent Dubreuil aus Kanada (1:08,32) vor Harvard Holmefjord Lorentzen aus Norwegen (1:08,48).

Dufter war wegen einer Corona-Infektion verspätet nach Peking angereist. Zwei Tage nach seiner Ankunft war er ebenfalls 26. über 500 m (35,37 Sekunden) geworden. Sein Fokus lag seither auf der langen Sprintstrecke.

Am Samstag stehen mit den Massenstartrennen die letzten Eisschnelllauf-Entscheidungen der Winterspiele an. Neben Felix Rijhnen (Darmstadt) und Michelle Uhrig (Berlin) ist auch die fünfmalige Olympiasiegerin Claudia Pechstein am Start. Drei Tage vor ihrem 50. Geburtstag steht die Berlinerin bei ihren achten Winterspielen mutmaßlich zum letzten Mal auf olympischem Eis.