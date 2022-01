Peking (SID) - Die Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Peking (4. bis 20. Februar) dürfte trotz Pandemie eine pompöse Show werden. Wie die Organisatoren bekannt gaben, wird wie schon bei der spektakulären Zeremonie bei den Sommerspielen 2008 an gleicher Stelle der chinesische Filmemacher Zhang Yimou die Inszenierung verantworten.

Der 71-jährige Zhang versprach eine "völlig innovative" Eröffnungszeremonie, räumte aber ein, dass die Pandemie und das kältere Wetter den Umfang der Veranstaltung im Vergleich zu der vor 14 Jahren, als rund 15.000 Darstellende teilnahmen, einschränken werden.

"Einfach zu sein, wie in Kampfsportfilmen, ist wie das Schwert eines Meisters", sagte Zhang in einem Interview mit der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua: "Es sieht aus wie ein sehr einfacher Stich, aber hat schicksalhafte Kraft."

Der Regisseur von chinesischen Klassikern und Martial-Arts-Streifen sagte, dass rund 3000 Darsteller teilnehmen werden. Zhang führte aus, es werde eine "kühne Idee" für das Entzünden des olympischen Feuers geben, die Konzepte wie "Umweltschutz und niedrige Kohlenstoffemissionen" einbeziehen werde.

Die pompöse Zeremonie 2008 konzentrierte sich auf Chinas reiche Geschichte und Zivilisation, wurde aber auch weithin als ein Ausrufezeichen gesehen, das den Wiederaufstieg des Landes zu einer globalen Macht unterstrich.

Die anstehenden Spiele werden im Schatten der Pandemie und der Spannungen mit dem Westen wegen Chinas Behandlung der Tibeter und der muslimischen Minderheit der Uiguren in Xinjiang stattfinden sowie der anhaltenden Unterdrückung von Dissidenten in Hongkong. Die USA und einige ihrer Verbündeten haben bereits einen diplomatischen Boykott der Spiele angekündigt - die Regierung in Peking ist verärgert darüber.

China hat am Dienstag seine olympische "Blase" aktiviert, in der Tausende von Athleten, Trainern, Mitarbeitern und Freiwilligen leben werden. Jeder, der die "Bubble" betritt, muss vollständig geimpft sein oder sich einer 21-tägigen Quarantäne unterziehen, um hineinzukommen. Alle Insassen werden täglich getestet und müssen jederzeit eine Gesichtsmaske tragen.