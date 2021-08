Tokio - Am letzten Wettkampftag hat Lukas Dauser (28) dem Deutschen Turner-Bund (DTB) am Barren die erste Medaille bei den Olympischen Spielen in Tokio beschert. Der EM-Dritte aus Unterhaching holte am Dienstag mit 15,700 Punkten Silber. Gold ging an den Chinesen Zou Jingyuan (16,233), Bronze gewann Arican Ferhat (Türkei/15,633).

Damit verhinderte Sportsoldat Dauser die ersten medaillenlosen Spiele für den DTB seit Sydney vor 21 Jahren. In Rio 2016 in Rio hatten die Kunstturner noch zweimal Edelmetall gefeiert. Fabian Hambüchen gewann Gold am Reck, dazu turnte Sophie Scheder zu Bronze am Stufenbarren.

Dauser will "DOSB fragen, ob die genug Alkohol haben"

Am "ZDF"-Mikro nach seiner Medaille war Dauser überglücklich: "Es ist unglaublich. Ich werde mal den DOSB fragen, ob die genug Alkohol im Dorf haben, damit wir noch das ein oder andere Bier mit den Trainern trinken können", kündigte er Feierlichkeiten an.

Du willst die wichtigsten Olympia-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.