Tokushima (SID) - Bundestrainer Alfred Gislason hat das Erreichen der olympischen Medaillenspiele als Ziel der deutschen Handballer ausgegeben. "Unser Ziel ist erstmal das Halbfinale", sagte Gislason bei einem digitalen Medientermin am Montag in Tokushima: "Wir wissen, dass wir dafür schon in der Gruppe ein oder mehrere große Teams schlagen müssen."

Gegner der deutschen Mannschaft in der Vorrunde in Tokio sind Europameister Spanien, Argentinien, Rekordweltmeister Frankreich, Norwegen und Brasilien. Das Auftaktspiel gegen Spanien steht am Samstag auf dem Programm, weiter geht es dann im Zwei-Tages-Rhythmus.

"Es ist extrem wichtig bei so einem Turnier, wie man da reinkommt", sagte Gislason und betonte: "Die Vorfreude ist bei allen sehr groß und auch bei mir." Die ersten vier Mannschaften der Sechsergruppe erreichen das Viertelfinale.