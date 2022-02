Peking (SID) - Drei Tage vor der Schlussfeier der Olympischen Winterspiele haben die Organisatoren den ersten Tag ohne neuen Coronafall vermeldet. Durch die strengen Maßnahmen in der abgeschotteten Blase in Peking, Yanqing und Zhangjiakou - darunter tägliche PCR-Tests - war die Zahl der Fälle nach der Einreisewelle zu Beginn der Spiele schnell gefallen. Anfangs hatte das Organisationskomitee BOCOG noch mehr als 30 Fälle am Tag registriert.

Huang Chun, im BOCOG für die Pandemie-Prävention verantwortlich, sieht die Maßnahmen als beispielhaft für die künftige Pandemiebekämpfung in Peking an.